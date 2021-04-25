Порывы ветра будут достигать 20 м/с
По данным бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике ночью местами небольшие осадки, по юго-западу и южному Прибайкалью умеренные и сильные снегопады. Ветер восточный 6-11, местами до 15-17 м/с. Температура +2,+7, местами -3,-8.
Днём на большей части территории осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами сильные осадки и снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура +2,+7, по востоку до +9,+14.
В Улан-Удэ утром и днём осадки, дождь со снегом. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью и днём +4,+6.
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина, скрываясь от полицейских, совершал опасные манёвры
Также Алексей Цыденов поздравил медиков приближающимся профессиональным праздником
Учения проводятся на различных полигонах
Ребёнок растёт в неблагополучной семье
В Слюдянском районе произошло ДТП
Парень погиб в первый рабочий день
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Посмотрим на фонтан у театра оперы и балета тогда и сейчас с помощью снимков Сергея Тарасенко
Полицейские подарили ребёнку поющий паровозик
Детский омбудсмен рассказала об итогах приёма граждан в Иволгинском районе
Военные осваивают новую тактику действий по маскировке
В столице Бурятии пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
Суточный прирост составил менее 30-и человек
Парни несколько сомневались в своём номере
Автоаварию устроил 17-летний водитель