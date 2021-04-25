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В Бурятии ожидаются снегопады

В Бурятии ожидаются снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Порывы ветра будут достигать 20 м/с

По данным бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике ночью местами небольшие осадки, по юго-западу и южному Прибайкалью умеренные и сильные снегопады. Ветер восточный 6-11, местами до 15-17 м/с. Температура +2,+7, местами -3,-8.

Днём на большей части территории осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами сильные осадки и снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура +2,+7, по востоку до +9,+14.

В Улан-Удэ утром и днём осадки, дождь со снегом. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью и днём +4,+6.
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