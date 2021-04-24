В Слюдянском районе произошло ДТП
На участке трассы Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита в Слюдянском районе введено реверсивное движение, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
24 апреля с 12:51 на 127 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Причиной стало ДТП.
Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно.
При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
На трассе в Иркутск - Улан-Удэ – Чита введено реверсивное движение
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