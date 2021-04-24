В Иркутской области за пьяным лихачом устроили погоню

Мужчина, скрываясь от полицейских, совершал опасные манёвры
В городе Тулуне Иркутской области инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль «Хонда Торнео», который двигался с явными нарушениями правил дорожного движения.
Полицейские, включив проблесковые маячки, проследовали за автомашиной, однако водитель ускорился и попытался скрыться. В ходе преследования неоднократные требования полицейских об остановке лихач игнорировал, совершая опасные манёвры. Вскоре иномарку удалось остановить. За рулём оказался 30-летний местный житель.
- Процедура медицинского освидетельствования показала состояние опьянения автомобилиста. Кроме того, выяснилось, что в августе 2020 года он был привлечён к административной ответственности за аналогичное нарушение и лишён водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без водительских прав. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
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