Дело о погибшем под катком подростке в Тулуне ушло в суд

Парень погиб в первый рабочий день
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-х летнего жителя города Тулун. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
23 июня 2020 года обвиняемый, находясь в Тулуне, будучи руководителем организации, осуществлявшей работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов в микрорайоне Угольщиков, не провёл соответствующего инструктажа по технике безопасности со своими работниками. Также он не проинструктировал подростков, не обеспечил безопасность и надлежащие условия труда при исполнении работ.
В результате молодой человек в составе бригады, производившей работы по укладке асфальта, попал под дорожный каток. Смерть 16-летнего подростка наступила на месте происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», это был первый рабочий день парня.
- Следователями по уголовному делу назначены и проведены судебные экспертизы, осмотрена, изучена и проанализирована документация о правилах соблюдения техники безопасности при производстве строительных и иных работ, допрошены ряд свидетелей, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.
На сегодня уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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