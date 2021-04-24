В Бурятии упавшего в котлован малыша выписали из больницы

Полицейские подарили ребёнку поющий паровозик
Сотрудники ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии Баирма Баторова и Максим Плевин навестили двухлетнего малыша, который был найден ими 19 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок в результате недосмотра родителей и старшего брата покинул ограду дома в селе Сотниково и упал в яму на территории строящейся неподалёку заправки. Там он и был обнаружен оперативно прибывшими полицейскими и передан родителям для экстренной госпитализации в Детскую республиканскую клиническую больницу.
- Сотрудники полиции ежедневно поддерживали связь с лечащим врачом мальчика и интересовались состоянием его здоровья. Вчера сотрудник ПДН и участковый уполномоченный полиции приехали на выписку малыша, поздравили с выздоровлением и вручили подарок – поющий паровозик. Кроме того, они побеседовали с мамой пострадавшего ребёнка и попросили впредь внимательно следить за малолетним и не допускать подобных ситуаций, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мама малыша поблагодарила полицейских за своевременную помощь и неравнодушие.
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Общество, Фото:
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