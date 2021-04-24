Учения проводятся на различных полигонах
В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, проходит заключительный этап испытаний на присвоение военнослужащим классной квалификации. Среди участников: военнослужащие войск связи, ракетных войск и артиллерии, танковых, мотострелковых подразделений.
На специализированных учебно-тренировочных комплексах полигонов Бурдуны, Сосновый Бор, Дивизионный и Онохой военнослужащие выполняют нормативы по предметам боевой, командирской, огневой и физической подготовок и по вождению боевых машин. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным.
Эти мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Восточного военного округа и продлятся до конца апреля текущего года, сообщили в пресс-службе ВВО.
В Бурятии военные проходят испытания на присвоение классной квалификации
Общество, Фото:
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