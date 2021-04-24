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В Иркутской области мальчик отправился погулять на электричке

В Иркутской области мальчик отправился погулять на электричке
Общество,  Фото:screenshot
Ребёнок растёт в неблагополучной семье

В пригородном поезде сообщением «Лена –Киренга» без сопровождения взрослых ехал 8-летний мальчик - житель города Усть-Кута. Транспортным ребёнок пояснил, что таким образом решил провести свой досуг.

- Установлено, что мальчик воспитывается в неблагополучной неполной семье, состоящей на учёте в ПДН, всего в ней воспитывается 6 детей. Мать – 31-летняя ранее судимая местная жительница. За неисполнение матерью несовершеннолетнего обязанностей по содержанию и воспитанию сына она привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Для принятия решения материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Иркутская область дети железная дорога
 
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