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В Бурятии семья с 6 детьми ютится в крохотном доме

В Бурятии семья с 6 детьми ютится в крохотном доме
Общество,  Фото:pixabay.com
Детский омбудсмен рассказала об итогах приёма граждан в Иволгинском районе

Накануне, 23 апреля, уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина провела приём граждан по вопросам защиты прав детей в селе Иволгинск.

На встречу пришли восемь человек, люди обращались по самым разным вопросам. Большинство обратившихся волновали вопросы обеспечения жильём.

- В ходе приёма обратился молодой человек из числа детей-сирот по вопросу очерёдности обеспечения жильём. Республиканский закон о бесплатной юридической помощи предоставляет такой категории заявителей право на бесплатного адвоката. Молодой человек о данном праве не знал, решили, что мы поможем в назначении бесплатного адвоката для обращения в суд, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

Также у ней обратились две многодетные мамы, воспитывающие 6 детей, по вопросам предоставления земельных участков, предоставления жилья взамен аварийного.

- Одна семья с 6 детьми, двое из которых инвалиды, проживает на 38 квадратных метрах! Бабушка более трёх лет не видела внука, родственники со стороны отца мальчика препятствуют в их общении. В каждом обращении - судьба детей, будем работать совместно с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти республики по поиску наилучшего варианта решения имеющихся у заявителей проблемных вопросов! – заключила Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Наталья Ганькина рассказала историю семьи, которая жила без документов.  


уполномоченный по правам ребенка
 
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