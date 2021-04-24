В Бурятии семья с 6 детьми ютится в крохотном доме









Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Наталья Ганькина рассказала историю семьи, которая жила без документов.



Накануне, 23 апреля, уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина провела приём граждан по вопросам защиты прав детей в селе Иволгинск.На встречу пришли восемь человек, люди обращались по самым разным вопросам. Большинство обратившихся волновали вопросы обеспечения жильём.- В ходе приёма обратился молодой человек из числа детей-сирот по вопросу очерёдности обеспечения жильём. Республиканский закон о бесплатной юридической помощи предоставляет такой категории заявителей право на бесплатного адвоката. Молодой человек о данном праве не знал, решили, что мы поможем в назначении бесплатного адвоката для обращения в суд, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.Также у ней обратились две многодетные мамы, воспитывающие 6 детей, по вопросам предоставления земельных участков, предоставления жилья взамен аварийного.- Одна семья с 6 детьми, двое из которых инвалиды, проживает на 38 квадратных метрах! Бабушка более трёх лет не видела внука, родственники со стороны отца мальчика препятствуют в их общении. В каждом обращении - судьба детей, будем работать совместно с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти республики по поиску наилучшего варианта решения имеющихся у заявителей проблемных вопросов! – заключила Наталья Ганькина.