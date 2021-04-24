В столице Бурятии пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
24-25 апреля в окрестностях Улан-Удэ пройдёт второй этап кубка Бурятии по внедорожному спорту «Весенний замес». Организатором соревнований стал внедорожный клуб «Номад».
Мероприятие нацелено на выявление сильнейших экипажей проведением внедорожного ориентирования. Кроме того, эти соревнования – отличная возможность пообщаться и обменяться опытом любителям внедорожного авто- и мотоспорта. Также соревнования привлекут новых участников.
К мероприятию допускаются любители автоспорта. Экипаж автомобиля состоит из двух человек - пилот и штурман, достигших 18 лет. Пилот обязан иметь водительские права категории «В». Пассажиров в машине не должно быть, за нарушение грозит снятие с участия. Автомобили, участвующие в соревновании, делятся на классы: «Стандарт», «Туризм», «Спорт». Под каждую категорию свои требования.
Результаты мероприятия подводятся в личном зачёте. Подведение итогов в командном зачёте не предусмотрено. Победители с первого по третье место награждаются медалями или грамотами.
Экстремалы также подумали об экологии. Участникам запрещено сливать технические жидкости в воду, грунт; разводить костры без разрешения оргкомитета; цеплять лебёдочные, страховочные тросы за живые деревья без корозащиты. Мусор собирается в местах, специально отведённых для этого. Если таких мест нет – участники обязаны вывезти его самостоятельно.
18+
В Улан-Удэ пройдёт «Весенний замес»
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