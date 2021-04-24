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В Бурятии cнайперы учатся скрытно перемещаться

В Бурятии cнайперы учатся скрытно перемещаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Военные осваивают новую тактику действий по маскировке

В Бурятии военнослужащие подразделения снайперов Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя, основанную на опыте современных вооружённых конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств. Они тренируются за короткое время занимать выгодные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах. Практикуются в создании ложных позиций и проведении длительных засад.

Для усложнения задачи снайперам во время действия поступают различные вводные: военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО военные учения
 
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