Военные осваивают новую тактику действий по маскировке
В Бурятии военнослужащие подразделения снайперов Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя, основанную на опыте современных вооружённых конфликтов.
Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств. Они тренируются за короткое время занимать выгодные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах. Практикуются в создании ложных позиций и проведении длительных засад.
Для усложнения задачи снайперам во время действия поступают различные вводные: военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии cнайперы учатся скрытно перемещаться
Общество, Фото:
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