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Дуэт из Бурятии прошёл в полуфинал «Comedy Баттл»

Дуэт из Бурятии прошёл в полуфинал «Comedy Баттл»
Общество, 
Парни несколько сомневались в своём номере

Юмористический дуэт из Бурятии «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов» без труда прошёл в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ (16+). Выпуск с их участием показали накануне.

Юмористы шутили про вахтовика, который истосковался по своей девушке. Как выяснилось, таксист, который вёз молодого человека в гости к девушке, её отец. В итоге мужчины между собой смогли договориться – вахтовик признался, что любит девушку, богат и их семья будет обеспечена деньгами.

Большинство шуток понравились зрителям и жюри. После выступления единогласным решением жюри Вячеслав и Николай прошли в полуфинал. Но, как оказалось, они несколько сомневались в своём номере.

- Я честно скажу, я думал, что будет хотя бы один красный огонёк. Потому что вот мы начали, я сам чувствую, как будто какая-то тишина, потом какая-то шутка первая, - сказал Вячеслав.
- Поймали первый смех, первое хи-хи и всё… - добавил Баир.
- Зал рассмеялся, стало легче.
- Всё хорошо, всё получилось. Спасибо огромное за первый тур нашей Юлии Ахмедовой.
-Да, Юлии Ахмедовой мы будем благодарны всегда

Именно она подарила бурятским юмористам возможность участия в этом этапе шоу, поскольку всем остальным членам жюри их шутки не понравились.  

телешоу
 
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