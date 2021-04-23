Подъезды более 30 домов в Улан-Удэ украсили картинами

К примеру, по просьбе бывшего моряка в подъезде появились море и корабль



В домах по улицам Жердева, Шумяцкого, Краснофлотская, на проспекте Строителей в Улан-Удэ продолжают рисовать картины в подъездах. Пользователи размещают снимки картин в соцсетях и восхищаются работами.



- Последние объекты у нас появились на улице Шумяцкого, 9 и 10. В основном, рисуем природу, пейзажи, Байкал, горы, потому что это сильно не надоедает, не давит, и глаз отдыхает на таких изображениях. Приятно, - рассказал «Байкал-Daily» директор управляющих компаний «Паритет-Плюс», «ЖЭУ-16» Алексей Бадмаев.



Руководитель управляющих компаний добавил, что сейчас у них трудятся над изображениями несколько художников.



- Идея была моего отца, Геннадия Александровича Бадмаева, он в своём ТСЖ первый нарисовал вот эти картины, после этого мы начали более масштабно это применять, скажем так, в управляющих компаниях. Сначала с нами работал один художник, сейчас их несколько. Теперь практически каждый ремонт подъездов без картин не завершается. Конечно, художники немного отстают от маляров: сначала ремонт делают, потом картина появляется месяца через 2-3. И при каждом ремонте художники оставляют несколько картин обязательно, - продолжил Алексей Бадмаев.



Сейчас жильцы более 30 домов могут похвастаться красочными подъездами.



- Буквально недавно, допустим, картину завершили, отправили снимок в чат в Viber - люди очень рады. Мы стараемся с ними советоваться, спрашиваем, какие картины они хотели бы увидеть в подъездах. Например, в одном из домов на Краснофлотской старший по подъезду - моряк, в своё время был капитаном корабля, попросил нарисовать море и корабль. Жители были не против, в итоге там появились море и корабль. Жильцы могут сами принять решение, в последний раз рисовали птиц на Шумяцкого: это старшая по подъезду прямо принесла картинку со словами «Хочу что-то подобное», и мы выполнили работу. А если люди не определяются с картинкой, то сами рисуем, - рассказал он.



Каждая работа индивидуальна, одинаковых картинах в подъездах нет.



- Мы ещё активно работаем с уличными художниками. Готовим для них подпорные стенки, трансформаторные подстанции, они приходят и разрисовывают нам всё. Одним из последних объектов была подпорная стенка на проспекте Строителей, 54, - заключил Алексей Бадмаев.

