Улан-удэнцев переполошили работы вокруг деревьев в центре города

Пользователи оставляют гневные комментарии, сводящиеся к тому, что густых взрослых деревьев в городе и так слишком мало, чтобы рубить их.





Осенью прошлого года в районе остановки «Советская», действительно, спилили четыре дерева. Обследование показало, что они полностью сгнили внутри. Остатки этих деревья (пни и корневую систему) и удаляли рабочие сегодня.





Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2020-го в районе площади Советов

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2020-го в районе площади Советов вырубили все высокие тополя . Объяснили это тем, что деревья уже старые, а их корни разрушают плитку. Взамен посадили 48 молодых деревьев яблони сибирской.

Сегодня в Улан-Удэ очевидцы забили тревогу по поводу работ в центре города, на остановке «Советская».«Спиливают деревья около трамвайной остановки на Советской... И так не хватает деревьев, печально...» - такой пост появился в паблике anonim__03.Однако в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ заверили, что живые деревья никто не трогал. Рабочие удаляли старые пни, пояснили «Байкал-Daily» в комитете.