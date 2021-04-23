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Улан-удэнцев переполошили работы вокруг деревьев в центре города

Улан-удэнцев переполошили работы вокруг деревьев в центре города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопреки мнению очевидцев, живые деревья здесь не рубили

Сегодня в Улан-Удэ очевидцы забили тревогу по поводу работ в центре города, на остановке «Советская».

«Спиливают деревья около трамвайной остановки на Советской... И так не хватает деревьев, печально...» - такой пост появился в паблике anonim__03.

Пользователи оставляют гневные комментарии, сводящиеся к тому, что густых взрослых деревьев в городе и так слишком мало, чтобы рубить их.


Однако в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ заверили, что живые деревья никто не трогал. Рабочие удаляли старые пни, пояснили «Байкал-Daily» в комитете.

Осенью прошлого года в районе остановки «Советская», действительно, спилили четыре дерева. Обследование показало, что они полностью сгнили внутри. Остатки этих деревья (пни и корневую систему) и удаляли рабочие сегодня.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2020-го в районе площади Советов вырубили все высокие тополя. Объяснили это тем, что деревья уже старые, а их корни разрушают плитку. Взамен посадили 48 молодых деревьев яблони сибирской.


деревья
 
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