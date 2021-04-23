Участвовали 12 педагогов
23 апреля завершился шестой республиканский конкурс конкурс «Учитель года» среди учителей специальных (коррекционных) образовательных организаций Бурятии.
В связи санитарно-эпидемиологической обстановкой конкурс проводился в очном и дистанционном формате, сообщили в минобрнауки Бурятии.
На конкурс съехались 12 самых педагогов. Гран-при завоевала педагог СКОШИ V вида Юлия Кауэр.
Первое место присуждено педагогу коррекционной школы №3 Михальченко Екатерине. Второе место у педагога Новобрянской коррекционной школы Москвитиной Ольги. Третьей стала педагог коррекционной школы №62 Симакова Ольга.
В Бурятии назвали лучшего учителя коррекционных школ
Общество, Фото:
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