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Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на следующий сезон

Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на следующий сезон
Общество, 
Бурятская лыжница вновь попала в группу Маркуса Крамера

Утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон. Он был определён по итогам заседания президиума федерации лыжных гонок России, которое прошло 22 апреля. В состав сборной страны вновь включена бурятская лыжница Алиса Жамбалова.

Алиса по-прежнему будет тренироваться в группе тренера Маркуса Крамера (уроженца Германии). Также в группу Крамера включены Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Христина Мацокина и Юлия Ступак. Ступак сейчас лидер женской сборной страны, в общем зачёте Кубка мира она заняла второе место.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне мировой элиты лыжного спорта Алиса Жамбалова участвовала в большинстве гонок. Концовка сезона, правда, получилась смазанной из-за подхваченного коронавируса.

В общем зачёте Кубка мира Алиса заняла 22-е место. Наверняка была бы выше, если бы не пропуски гонок из-за коронавируса.

На престижной многодневке «Тур де Ски» Алиса заняла 12-е место в общем зачёте. При этом Алиса четыре раза попадала в топ-10.

На чемпионате мира по лыжным гонкам Жамбалова пробежала одну гонку – марафон классическим стилем на 30 километров с общим стартом. К финишу она пришла 31-й.

- Если всё хорошо будет, мы на следующий год будем бежать на Олимпиаде. Я думаю, что сделаем ещё один шаг вперёд и будем бороться за медали, - говорил ранее отец Алисы, тренер Саян Жамбалов.
спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
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