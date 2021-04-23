Гранд-финал пройдёт в Москве в конце мая
12 школьников из Бурятии стали победителями окружного этапа Киберкубка – киберспортивных соревнований среди учащихся школ по десяти компьютерным и мобильным дисциплинам среди восьми федеральных округов. Чемпионат проводился в режиме онлайн с ноября прошлого года по дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата, Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile и War Robots.
В число 328 победителей попали Баир Ботогоев (школа №8), Аюр Дамдинов (школа №35), Солбон Дамдинов (школа №35), Эрдэм Дамдинов (школа №35), Егор Ехоев (школа №21), Влад Орлов (школа №35), Алдар Раднаев (школа №31), Найдан Сагалеев (Российская гимназия №59), Темур Сальников (физико-математическая школа №56), Михаил Федотов (школа №21), Герман Цзи (школа №21) и Пурбо Эрдынеев (школа №8).
Уже совсем скоро победители федеральных округов в отборочных играх поборются за выход в гранд-финал Киберкубка. Отборочные игры пройдут в двух группах по четырём федеральным округам. Игрок или команда, занявшие первое место в группе, отправятся на гранд-финал в Москву, который пройдёт в конце мая. Те, кто окажется на втором месте по результатам групповых соревнований, смогут побороться в онлайн-формате за третье место, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Школьники Бурятии поборются за Киберкубок
Общество, Фото:
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