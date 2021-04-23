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Улан-удэнцы требуют чаще мыть подземный переход

Улан-удэнцы требуют чаще мыть подземный переход
Общество, 
Подземный переход на Элеваторе помыли с пеной

В Улан-Удэ к общегородскому субботнику привели в порядок подземный переход на Элеваторе. Для уборки рабочие использовали специальный моющий раствор, который помимо удаления загрязнений, дезинфицирует поверхности, рассказали в мэрии Улан-Удэ.

- Эту пену мы используем третий год подряд, что говорит о том, что она совершенно безопасна для горожан. Уборку перехода мы проводим, когда наступает устойчивая плюсовая температура: поздней весной, летом и ранней осенью. При минусовых температурах промывать переход опасно, поскольку в холодное время года вода попадает между плиток, и из-за этого она отклеивается. Также плитка может скользить, и это небезопасно, - сообщил менеджер арендатора перехода Евгений.⠀

Видео того, как моют подземный переход, появилось на странице администрации Улан-Удэ.


Пользователи ves_ulan_ude_ и тут нашли, к чему придраться. Только некоторые пользователи написали одобрительные комментарии, вроде «Молодцы». Остальные комментаторы потребовали проводить подобные работы чаще – чуть ли не два раза в месяц. Люди делятся мнением:

«Какая сенсация. Это должны каждый год делать, а ещё не забудьте его обработать!»,

«Всегда нужно мыть и не только подземные переходы, и все остановки, магазины, стены домов!»,

«Мыть надо не только весной и осенью, а 2 раза в месяц летом»,

«Каждый месяц, нужно мыть в теплое время года, а не один раз».

В субботу, 24 апреля, ежегодный месячник чистоты завершится общегородским субботником. Традиционно в этот день полигон для твёрдых коммунальных (бытовых) отходов бесплатно принимает ветки, уличный смет, шлак от физических лиц. В этом году его можно сдать до трех кубометров в небольших грузовичках грузоподъемностью не более 3,5 тонн. Если мусора больше, то необходимо оплатить по тарифу – 126 рублей за 1 кубометр. Отметим, строительный мусор, твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор безвозмездно приниматься не будет.


уборка подземный переход
 
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