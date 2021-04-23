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В Иркутске состоится фестиваль оздоровительной аэробики

В Иркутске состоится фестиваль оздоровительной аэробики
Общество,  Фото:pixabay.com
Свои композиции покажут порядка 50 коллективов

В Иркутске 28 апреля пройдёт фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль». На турнире во дворце спорта «Труд» будет представлено порядка 50 выступлений коллективов из Иркутска, Черемхова, Тулунского района и других муниципальных образований области.

Фестиваль проводится по трём возрастным группам: первая группа – дети 7-15 лет, вторая группа – молодёжь 16-25 лет, третья – взрослые от 26 лет и старше. Команда в составе от 6 до 24 человек выполняет композицию продолжительностью от 1 минуты 30 секунд до 2 минут в зависимости от возрастной группы.

- Композиции должны быть зрелищными, динамичными и включать в себя элементы базовой аэробики и других видов аэробики (фанк, степ, латино, хип-хоп). К участию в фестивале допускаются группы инструкторов фитнес-клубов, коллективы «Bellydance», танцевальные коллективы фитнес-клубов и другие. При выступлении поощряются сложные перестроения, массовость, использование ярких предметов (мячей, скакалок, шаров, шарфов и др.). Команды смогут представить одну – три композиции разных направлений по выбору, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Программа фестиваля
16:00 – Заседание жюри и жеребьёвка команд-участниц фестиваля
17:00 – Выступление детей 7-15 лет
18:00 – Открытие фестиваля и награждение детей 7-15 лет
18:30 – Продолжение фестиваля

Возрастное ограничение 0+
Иркутск фестиваль спорт спортивная аэробика аэробика турнир
 
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