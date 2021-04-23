Митрополит Иосиф отметил 40 лет со дня рукоположения в иеромонаха

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Глава епархии провёл литургию в Вознесенском храме



23 апреля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф отметил 40 лет со дня рукоположения в иеромонаха. В этот день он возглавил в Вознесенском храме столицы Бурятии совершение Божественной литургии. Архипастырю сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), благочинный Улан-Удэнского церковного округа, настоятель храма иерей Роман Хлыбов, а также храмовое духовенство. По окончании литургии митрополит призвал на всех молящихся Божие благословение.



Днём ранее, 22 апреля, в здании епархиального управления состоялось подписание договора об изготовлении для главных храмов Улан-Удэ: Свято-Одигитриевского собора и Свято-Троицкого храма резных позолоченных иконостасов. Иконостасы будут изготовлены в иконописной мастерской при храме в честь священномученика Харалампия города Иркутск.



На подписании договора присутствовали митрополит Иосиф, настоятель иркутского храма в честь священномученика Харалампия протоиерей Евгений Старцев, настоятель Свято-Одигитриевского собора протоиерей Михаил Елагин и настоятель Свято-Троицкого храма иерей Андрей Савин. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

