Для команд на соревнованиях будет разыгран кубок главы Читы
В Забайкальском крае с 21 по 23 мая пройдут соревнования по автомобильному кроссу – этап отборочной серии кубка России для групп «Супер-1600», «Д2 - классика», «Т1-2500», а также второй этап чемпионата Забайкальского края для групп «Д2 - классика», «Супер-1600», «Суперавто», «Т1-2500» и «Т4-3». В командном зачёте будет разыгран кубок главы городского округа «Город Чита».
Соревнования будут проведены на трассе в Читинском районе, юго-западнее села Верх-Чита (22 км трассы Чита – Арахлей). 21 мая в Чите состоятся административная проверка и предварительная техническая инспекция. 22 мая с утра на трассе пройдут повторные административные проверки и техническая инспеция, а также медицинский контроль. После брифинга в 10:50 стартуют свободные тренировки (3 круга) и хронометрируемые тренировки (3 круга) по классам. В 14:00 начнутся отборочные заезды.
23 мая в 12:00 пройдёт открытие соревнований. В 12:30 будет дан старт финальных заездов. После заключительного заседания судей в 17:30 состоятся официальное награждение и закрытие турнира. Победители награждаются дипломами, кубками и медалями. Об этом сообщает федерация автоспорта Забайкальского края.
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В Забайкалье пройдёт очередной этап чемпионата по автокроссу
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