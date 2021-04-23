Бурятский политолог поделился мнением по поводу акции протеста

Бурятский политолог Алексей Михалёв поделился мнением в Facebook по поводу акции протеста в Улан-Удэ в поддержку политика, находящегося в колонии в Покрове, Алексея Навального.
- Позавчерашняя акция оппозиции - это неумелая и неумная попытка сыграть с населением Бурятии в «напёрстки». Организаторы акции использовали наших людей «в тёмную», как расходный материал. Их призывали встать на защиту некоего «сидельца», которому нужна медпомощь. Но цель акции была совсем в другом, - считает он.
В тот же день - 21 апреля - президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.
- Перед нами классическая попытка «примазаться» к имени Путина. А также «посидеть рядом» с событием федерального масштаба. Знают ли люди, что организаторы пересчитали пришедших на акцию, как овец, и записали, не спросив, в свои ряды? Посмотрите, дескать, народ Бурятии против политики декларируемой президентом страны. Но это сплошное надувательство, - продолжает Михалёв.
Он отметил, что в послании Владимира Путина, например, были озвучены меры социальный поддержки населения и курс на развитие инфраструктурных проектов в регионах, в том числе в Бурятии.
- Никто в Бурятии, в здравом уме не откажется от предлагаемых государством мер - ни от дополнительной социальной помощи семьям в пост-ковидную эпоху, ни от новых мостов, дорог, детсадов и школ. Выдумалась повестка, которая мало известна населению. Это был очевидный просчёт - выставить население Бурятии бунтующим племенем. На сегодня в Бурятии нет реальных причин бросать рабочие места, семьи, детей, чтобы выходить на улицы с протестами. Об этом говорят и аналитические данные, и социальные исследования. Подобные попытки псевдо-оппозиции в Бурятии обречены на провал. Что сегодня и подтвердилось. Это было «фиаско горлопанов», - заключил политолог.
Под его постом начали появляться гневные комментарии. «Откуда в Вас столько презрения и злости к людям, которых Вы сейчас пытаетесь выставить жертвами неких «наперсточников», преследующих корыстные цели?», - возмущается один из пользователей.
Как сообщал «Байкал-Daily», акция протеста прошла 21 апреля на площади Советов в Улан-Удэ. Ранее было объявлено, что площадь перекрывается с 17 до 21 часа. Официально это объяснили работами по «уборке и очистке территории, по уходу за зелёными насаждениями», а также противоклещевой обработкой.
Сперва участников акции было совсем мало. В разы больше собралось журналистов, которые согласно новым требованиям, были в ярко-зелёных жилетах с надписью «пресса». Постепенно народ подтягивался, хотя их всё же было куда меньше, чем на первой акции 23 января. По предварительным подсчётам, собралось около сотни человек.
«Данное мероприятие является несанкционированным. Требую разойтись, в противном случае вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Покиньте территорию площади. Далее будет проходить санитарная обработка», - требовали полицейские во время мероприятия.
Позже произошли задержания участников акции.