В соревнованиях принимают участия атлеты из Бурятии и Забайкалья
В Иркутске стартовал всероссийский мастерский турнир «The power of Siberia» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, силовому двоеборью, народному жиму, пауэрспорту, стритлифтингу и армлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF/WAF. На соревнования поступило более 240 заявок от спортсменов из Иркутской области (Иркутск, Братск, Ангарск, Шелехов, Байкальск, Черемхово, Киренск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Тайшет, Михайловка, Еланцы), Бурятии, Забайкальского и Красноярского краёв.
24 апреля с 10:00 пройдут соревнования по пауэрлифтингу и его отдельным движениям, силовому двоеборью, жиму лёжа, становой тяги, народному жиму, пауэрспорту и подъёму на бицепс. 25 апреля с 10:00 продолжится турнир по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, становой тяге, жиму лёжа и народному жиму. Также в этот день вечером состоятся соревнования по стритлифтингу (двоеборье, многоповторные подтягивания и отжимания) и армлифтингу (Rolling Thunder, Apollon’s Axle и Excalibur).
Турнир проводится в физкультурно-оздоровительном комплексе на бульваре Рябикова. Об этом сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Пауэрлифтеры Сибири собрались в Иркутске на мастерский турнир
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Едва не погибший медвежонок Маша находится в стрессе
Конец этой и начало следующий недели будет холодным
Два понедельника подряд люди будут отдыхать
Лиана Щетилина с коллегами реализовала проект «Театр и «солнечные» дети»
Подземный переход на Элеваторе помыли с пеной
«Организаторы акции использовали наших людей как расходный материал», - считает Алексей Михалёв
В школе, которая входила в число лучших в стране, нет ни библиотеки, ни спортзала
В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция «Время разделять»
В прежние сооружения врезался самолёт в 2019 году
Грейдирование производится ежедневно в рабочие дни
Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей
Во время первых в этом году рейдов добровольцы зафиксировали браконьеров
В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах
Ответственным назначен замминистра образования и науки республики
В некоторых районах ожидаются снег и ветер