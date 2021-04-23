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Пауэрлифтеры Сибири собрались в Иркутске на мастерский турнир

Пауэрлифтеры Сибири собрались в Иркутске на мастерский турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях принимают участия атлеты из Бурятии и Забайкалья

В Иркутске стартовал всероссийский мастерский турнир «The power of Siberia» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, силовому двоеборью, народному жиму, пауэрспорту, стритлифтингу и армлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF/WAF. На соревнования поступило более 240 заявок от спортсменов из Иркутской области (Иркутск, Братск, Ангарск, Шелехов, Байкальск, Черемхово, Киренск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Тайшет, Михайловка, Еланцы), Бурятии, Забайкальского и Красноярского краёв.

24 апреля с 10:00 пройдут соревнования по пауэрлифтингу и его отдельным движениям, силовому двоеборью, жиму лёжа, становой тяги, народному жиму, пауэрспорту и подъёму на бицепс. 25 апреля с 10:00 продолжится турнир по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, становой тяге, жиму лёжа и народному жиму. Также в этот день вечером состоятся соревнования по стритлифтингу (двоеборье, многоповторные подтягивания и отжимания) и армлифтингу (Rolling Thunder, Apollon’s Axle и Excalibur).

Турнир проводится в физкультурно-оздоровительном комплексе на бульваре Рябикова. Об этом сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.

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