В Бурятии отремонтируют автодороги «Байкал», А-340 и А-333

Всего в республике и соседних регионах в этом году будет обновлено около 150 км трассы Р-258



148,5 километров трассы Р-258 «Байкал» отремонтируют в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Также в ближайшее время работы развернутся на автодорогах А-340 и А-333.



В этом сезоне федеральные дорожники обновят трассу «Байкал», в том числе и в рамках капремонта и устройства слоёв износа. Они капитально отремонтируют участок автодороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией протяжённостью менее 1 км между международным автомобильным пунктом пропуска «Кяхта» и государственной границей. На трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией к нормативу приведут 5,7 км. Здесь заменят водопропускные трубы, укрепят обочины, произведут планировку откосов, устроят новую дорожную одежду, верхний слой которой выполнят из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона.



Также в этом году после реконструкции будет введён в строй мост через реку Малая Похабиха на 107-м км трассы Р-258 в Слюдянке Иркутской области, который ранее был признан ремонтонепригодным. Ведутся работы и на мосту через реку Переемная на 225-м км трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии, его введут в эксплуатацию в 2023 году.



До конца текущего строительного сезона в Тункинском районе введут в эксплуатацию три моста через реки Зун-Мурино, Шабартайка и безымянный ручей на трассе А-333. В ходе работ мостовики обновят пролётные строения, опоры, заменят мостовое полотно, устроят асфальтобетонное покрытие и т.д.



Добавим, что в границах 13 населённых пунктов Бурятии и Иркутской области на автодорогах Р-258, А-340 и А-333 в этом году устроят линии электроосвещения общей протяжённостью свыше 30 км. Об этом сообщает упрдор «Южный Байкал».



