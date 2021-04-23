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В Бурятии сильно перегружена одна из лучших школ России

В Бурятии сильно перегружена одна из лучших школ России
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В школе, которая входила в число лучших в стране, нет ни библиотеки, ни спортзала

На прямую линию президента России в декабре прошлого года обратились жители Хоринского района Бурятии. Они сообщили о ненормативном состоянии зданий Хоринской средней школы №1 имени Жанаева, рассказали в ОНФ по Бурятии.

В 2017 году Хоринская школа стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России». А в 2019 году по рекомендации минобрнауки Бурятии была включена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта», куда входят лучшие организации, предприятия и учреждения России.

При этом несколько лет Хоринская школа №1 ждёт строительства нового корпуса, ведь в существующем сейчас здании нет ни библиотеки, ни актового зала, нет даже спортивного зала для занятий физкультурой. Сейчас школа, рассчитанная по проектной мощности на 120 учащихся, вынуждена вмещать сразу 765 детей. В каждом классе насчитывается по 30 и более учеников.

По словам директора Хоринской школы, здание учебного заведения просто не позволяет создавать новые классы. На данный момент школа обучает детей в три смены.

Данное обращение взял в работу Народный фронт в Бурятии, который в рамках регионального проекта «Диалог» организовал онлайн-встречу руководства Хоринской школы №1 с администрацией района и минобрнауки региона. По итогу мероприятия представитель минобрнауки Бурятии сообщил, что есть возможность войти в одну из федеральных программ, и для этого администрации школы необходимо подготовить пакет документов и подать заявку в ближайшие сроки.

Администрация Хоринского района провела работу по привязке типового проекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 11 классов». Также в минобрнауки сообщили, что в государственной программе Бурятии «Развитие образования и науки» запланировано строительство в селе Хоринск новой школы на 176 мест. Сейчас ведётся работа по финансированию строительства школы. Также идут работы по включению объекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Собран и передан необходимый пакет документов, который, как заверили, был передан в минпросвещения РФ.

Заявка от Хоринской школы №1 вошла в первую волну отбора проектов, планируемых к реализации в рамках субсидии из федерального бюджета регионам по госпрограмме «Развитие образования». Всего из Бурятии в отборе по реализации проектов в форме государственно-частного партнёрства участвуют 11 учебных заведений, в том числе и проект Хоринской школы №1. Итоги будут известны в середине мая этого года.

Если Хоринская школа пройдет по конкурсу, то строительство нового корпуса может быть реализовано в течение всего 13-14 месяцев.

- Мы чувствуем, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Есть шанс, что к 2023 году, если мы пройдем по конкурсу, новый корпус школы уже появится. Это жизненно важно для нас, так как наблюдается ежегодный прирост обучающихся. По прогнозам уже к 2023 году в нашей школе будут обучаться более 900 детей. А новый корпус поможет разгрузить школу и сделать обучение в две смены, - прокомментировал эксперт ОНФ, директор Хоринской средней школы №1 Чингис Бадмаев.



школы ОНФ
 
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