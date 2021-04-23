Поисковики установят судьбу погибших и пропавших без вести защитников Отечества
Активисты Бурятского регионального отделения всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения «Волонтёрская рота боевого братства» принимают участие в международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в рамках Вахты Памяти 2021 года. В экспедиции принимают участие 700 поисковиков из более 50 регионов России и стран ближнего зарубежья.
- Ежегодная Вахта Памяти проходит вблизи сельского поселения Есинка в Ржевском районе Тверской области, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. Поисковикам предстоит большая работа по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Поисковый лагерь расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт в 2020 году, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Вчера, 22 апреля, у Ржевского мемориала состоялась торжественная церемония открытия военно-исторической экспедиции.
- В течение восьми дней активисты «Волонтёрской роты» из разных регионов нашей страны, будут производить раскопки на местах, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Поисковая деятельность – это не просто раскопки, это огромная работа по сохранению исторической памяти нашего государства. Мы считаем действительно важным вовлекать молодых людей в поисковую деятельность, так как это возможность узнать и понять историю нашей Родины! - рассказал лидер «Волонтёрской роты» Антон Демидов.
По информации пресс-службы министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, Вахта Памяти продлится по 30 апреля.
Волонтёры из Бурятии принимают участие в Вахте Памяти подо Ржевом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Едва не погибший медвежонок Маша находится в стрессе
Конец этой и начало следующий недели будет холодным
Два понедельника подряд люди будут отдыхать
Лиана Щетилина с коллегами реализовала проект «Театр и «солнечные» дети»
Подземный переход на Элеваторе помыли с пеной
«Организаторы акции использовали наших людей как расходный материал», - считает Алексей Михалёв
В школе, которая входила в число лучших в стране, нет ни библиотеки, ни спортзала
В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция «Время разделять»
В прежние сооружения врезался самолёт в 2019 году
Грейдирование производится ежедневно в рабочие дни
Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей
Во время первых в этом году рейдов добровольцы зафиксировали браконьеров
В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах
Ответственным назначен замминистра образования и науки республики
В некоторых районах ожидаются снег и ветер