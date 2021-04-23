Волонтёры из Бурятии принимают участие в Вахте Памяти подо Ржевом

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Поисковики установят судьбу погибших и пропавших без вести защитников Отечества



Активисты Бурятского регионального отделения всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения «Волонтёрская рота боевого братства» принимают участие в международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в рамках Вахты Памяти 2021 года. В экспедиции принимают участие 700 поисковиков из более 50 регионов России и стран ближнего зарубежья.



- Ежегодная Вахта Памяти проходит вблизи сельского поселения Есинка в Ржевском районе Тверской области, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. Поисковикам предстоит большая работа по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Поисковый лагерь расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт в 2020 году, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.



Вчера, 22 апреля, у Ржевского мемориала состоялась торжественная церемония открытия военно-исторической экспедиции.



- В течение восьми дней активисты «Волонтёрской роты» из разных регионов нашей страны, будут производить раскопки на местах, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Поисковая деятельность – это не просто раскопки, это огромная работа по сохранению исторической памяти нашего государства. Мы считаем действительно важным вовлекать молодых людей в поисковую деятельность, так как это возможность узнать и понять историю нашей Родины! - рассказал лидер «Волонтёрской роты» Антон Демидов.



По информации пресс-службы министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, Вахта Памяти продлится по 30 апреля.

