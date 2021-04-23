В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция «Время разделять»
В Улан-Удэ открывается сезон экологической акции «Время разделять». В рамках последней горожане смогут сдать на переработку отдельно собранные отходы. Акция состоится 8 мая с 10 до 12 часов.
Что можно будет принести на акцию:
- макулатуру (газеты, книги, бумага, тетради, альбомы, журналы, в т.ч. глянцевые, чеки, рекламные флаеры, упаковка от чая, зубной пасты и пр.). Хорошо упаковать;
- гофрокартон, картон;
- органические отходы (трава, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки, отходы со стола вареные/не вареные, отходы животного происхождения). Упаковать в коробку с двойным дном без скотча;
- пластиковые бутылки от воды, напитков, прозрачные, белые в сжатом виде (маркировка 1 ПЭТ, РЕТ, РЕТЕ);
- бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры - маркировка 2 HDPE, 4 LDPE);
- алюминиевые банки, жесть;
- стеклянные бутылки, банки.
- полиэтиленовые пакеты, фасовочные мешочки, пакеты-майки, тепличная пленка, полиэтиленовая пленка, которые тянутся. Чистые и сухие;
- одежду чистую, в хорошем состоянии.
Не принимаются:
- чайные пакетики, пищевые отходы в мелких фасовочных мешочках;
- пластик с маркировкой 3, 5, 6, 7, контейнеры, вспененные подложки, одноразовую посуду;
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.);
- смешанные материалы: тетрапак, тюбики и другая упаковка с маркировкой С/РР, С/LDPE, C/HDPE, C/PAP.
Вторсырьё можно сдать по следующим адресам:
1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);
3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. во дворе дома творчества «Форус», улица Ленина, 20;
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.
Улан-удэнцы смогут сдать макулатуру, бутылки и пакеты
Общество, Фото:
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