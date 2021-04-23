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В Улан-Удэ прогрейдировали больше 60 улиц

В Улан-Удэ прогрейдировали больше 60 улиц
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Грейдирование производится ежедневно в рабочие дни

Улан-Удэ за прошедшие десятилетия сильно прирос в территории за счёт увеличения количества и площади микрорайонов, посёлков, ДНТ в черте города. На сегодня городская агломерация насчитывает более 67 тысяч частных домов. Провести к ним асфальтовое покрытие требует больших финансовых вложений. Пока временным решением является постоянное грейдирование улиц, отмечают в комитете городского хозяйства.

В комитете городского хозяйства сообщили, что с 16 марта ежедневно в рабочие дни выполняется грейдирование и отсыпка дорожного полотна. Грейдирование производится по плановому графику, а также по запросам районных администраций.


На сегодня отгрейдирована 61 улица, в том числе в Октябрьском районе - 29 улицы, в Железнодорожном районе – 16 улиц, в Советском районе – 16 улиц. Отсыпка щебнем и щебеночно-песчаной смесью выполнена на семи улицах.

В Октябрьском районе приведены в порядок подъемы в мкр. Забайкальский, Светлый, Радужный, дорога от 118 мкр до 124 мкр по маршруту №80, дорога в мкр.Импульс по маршруту №97, дорога до мкр. Таежный, 115-125 мкр.

В Железнодорожном районе пройгредирована дорога в ДНТ Лесное, ул. Аршанская, Кедровая, Нарвская, Радищева, пер.Олимпийский, Радищева, Водопадная, Заовражная, Брусничная, Арбузова

В Советском районе ровными стали дороги на ул. Гарнизонная, Степная протока, Блюхера, Мирная, Еравнинская, Цолгинская, Снежная, Можайская, Перепелинная, Былинная.


Грейдирование дорог – это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием, которые связывают небольшие населенные пункты, дачные поселки с автомобильными трассами. Созданы такие дороги из щебня и песка, которые послойно уложены и утрамбованы на земляном полотне. Выравниваются эти слои грейдерами - самоходными землеройно-транспортная техника с ножевым рабочим органом.

Хорошо содержащаяся грунтовая дорога обеспечивает проезд автомобилей с достаточными скоростями. Выравнивание покрытия производят путём профилирования, чаще всего после дождей, в весенний и осенний периоды. Профилирование проводят ранней весной (после таяния снега), в результате чего улучшается поверхностный водоотвод, ускоряется просыхание покрытия, ликвидируются колеи глубиной до 2-4 см и выравнивается поперечный профиль.

Летом профилирование производят по мере надобности после дождей при увлажненном покрытии. Профилирование выполняют автогрейдерами за один-два прохода по одному месту. Количество профилировок за сезон зависит от интенсивности движения, погодных условий и состояния покрытия.

дороги грейдирование благоустройство
 
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