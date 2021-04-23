В Улан-Удэ прогрейдировали больше 60 улиц

В комитете городского хозяйства сообщили, что с 16 марта ежедневно в рабочие дни выполняется грейдирование и отсыпка дорожного полотна. Грейдирование производится по плановому графику, а также по запросам районных администраций.





В Советском районе ровными стали дороги на ул. Гарнизонная, Степная протока, Блюхера, Мирная, Еравнинская, Цолгинская, Снежная, Можайская, Перепелинная, Былинная.





Летом профилирование производят по мере надобности после дождей при увлажненном покрытии. Профилирование выполняют автогрейдерами за один-два прохода по одному месту. Количество профилировок за сезон зависит от интенсивности движения, погодных условий и состояния покрытия.





Улан-Удэ за прошедшие десятилетия сильно прирос в территории за счёт увеличения количества и площади микрорайонов, посёлков, ДНТ в черте города. На сегодня городская агломерация насчитывает более 67 тысяч частных домов. Провести к ним асфальтовое покрытие требует больших финансовых вложений. Пока временным решением является постоянное грейдирование улиц, отмечают в комитете городского хозяйства.На сегодня отгрейдирована 61 улица, в том числе в Октябрьском районе - 29 улицы, в Железнодорожном районе – 16 улиц, в Советском районе – 16 улиц. Отсыпка щебнем и щебеночно-песчаной смесью выполнена на семи улицах.В Октябрьском районе приведены в порядок подъемы в мкр. Забайкальский, Светлый, Радужный, дорога от 118 мкр до 124 мкр по маршруту №80, дорога в мкр.Импульс по маршруту №97, дорога до мкр. Таежный, 115-125 мкр.В Железнодорожном районе пройгредирована дорога в ДНТ Лесное, ул. Аршанская, Кедровая, Нарвская, Радищева, пер.Олимпийский, Радищева, Водопадная, Заовражная, Брусничная, АрбузоваГрейдирование дорог – это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием, которые связывают небольшие населенные пункты, дачные поселки с автомобильными трассами. Созданы такие дороги из щебня и песка, которые послойно уложены и утрамбованы на земляном полотне. Выравниваются эти слои грейдерами - самоходными землеройно-транспортная техника с ножевым рабочим органом.Хорошо содержащаяся грунтовая дорога обеспечивает проезд автомобилей с достаточными скоростями. Выравнивание покрытия производят путём профилирования, чаще всего после дождей, в весенний и осенний периоды. Профилирование проводят ранней весной (после таяния снега), в результате чего улучшается поверхностный водоотвод, ускоряется просыхание покрытия, ликвидируются колеи глубиной до 2-4 см и выравнивается поперечный профиль.