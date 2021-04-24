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В Иркутске начнётся сезон исторических прогулок

В Иркутске начнётся сезон исторических прогулок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам расскажут интересные факты из прошлого

27 апреля состоится первая уличная встреча десятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Уличный сезон открывается прогулкой «Из истории реки Ушаковки». Интересные факты из прошлого расскажет историк, журналист, руководитель проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров. О планах на будущее – члены Иркутского отделения Союза архитекторов России Игорь Козак и Сергей Демков.

Напомним, что в связи с ограничениями, связанными с режимом самоизоляции, прогулка будет вестись также в прямом эфире в группе «Прогулки по старому Иркутску» в социальной сети «Фейсбук». Всем участникам, которые придут на уличную прогулку, необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Старт прогулки в 18:00 на набережной реки Ушаковки со стороны моста (ул. Ф. Энгельса), завершение – у арт-завода «Доренберг». Прогулка организована в рамках празднования 25-летия Правобережного округа. Видеозапись будет опубликована в группах проекта в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск история экскурсия
 
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