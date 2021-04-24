В Улан-Удэ воздух прогреется до +9
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля местами по республике небольшой мокрый снег, по южным, юго-западным районам до умеренного. Ветер северный, северо-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +6,+11, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +7,+9.
В Бурятии температура опускалась до -16
Общество, Фото:
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