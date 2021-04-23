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В Бурятии пожарные будут дежурить у кладбищ

В Бурятии пожарные будут дежурить у кладбищ
Общество, 
В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах

25 апреля православные отмечают Вербное воскресенье – светлый праздник, предшествующий Пасхе.

Традиционно в этот день люди посещают кладбища, где приводят в порядок могилы усопших родственников.

- Иногда при этом люди пренебрегают правилами пожарной безопасности, сжигая траву и мусор возле участков кладбищ. Огонь же легко выходит из-под контроля и может распространиться на могилы, леса и населённые пункты, - предупреждает республиканское агентство ГО и ЧС.

Только с начала 2021 года в Бурятии произошло шесть загораний на кладбищах.

В связи с высоким риском возникновения пожаров на кладбищах в эти выходные в районах республики будут выставлены посты пожарных вблизи мест захоронений.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля пожар на кладбище села Творогово Кабанского района повредил свыше ста могил.


пожарные кладбище
 
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