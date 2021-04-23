В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах
25 апреля православные отмечают Вербное воскресенье – светлый праздник, предшествующий Пасхе.
Традиционно в этот день люди посещают кладбища, где приводят в порядок могилы усопших родственников.
- Иногда при этом люди пренебрегают правилами пожарной безопасности, сжигая траву и мусор возле участков кладбищ. Огонь же легко выходит из-под контроля и может распространиться на могилы, леса и населённые пункты, - предупреждает республиканское агентство ГО и ЧС.
Только с начала 2021 года в Бурятии произошло шесть загораний на кладбищах.
В связи с высоким риском возникновения пожаров на кладбищах в эти выходные в районах республики будут выставлены посты пожарных вблизи мест захоронений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля пожар на кладбище села Творогово Кабанского района повредил свыше ста могил.
В Бурятии пожарные будут дежурить у кладбищ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах
Ответственным назначен замминистра образования и науки республики
В некоторых районах ожидаются снег и ветер
Произошедшее расстроило Людмилу Болдарук, которая не считает себя виноватой
«Осознание того, что мы не одни, для нас бесценно», - призналась мама школьника
Ни разу не лихачила на дорогах лишь малая часть водителей
В связи с карантинными мерами культурно-спортивных мероприятий не будет
Молодой человек пошёл в родзал, вопреки желанию супруги
Лесники устанавливают шлагбаумы и КПП
Лея не стала играть в снежки и съела «снаряды»
Фестиваль пройдёт в середине июля
Первое общекомандное место завоевал Сибирский федеральный округ
Рейтинг возглавил Севастополь
«Пять религий объединились ради одной цели», - заявили в религиозной организации шаманов «Тэнгэри»
Бурятские борицы завоевали на чемпионате Европы золото и серебро