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В Бурятии разработали эмблему XVIII сельских игр

В Бурятии разработали эмблему XVIII сельских игр
Общество, 
Соревнования пройдут в Кижингинском районе с 6 по 10 июля

В Бурятии идёт подготовка к республиканским летним сельским спортивным играм. Была разработана эмблема XVIII игр. Напомним, что финальные соревнования состоятся в Кижингинском районе в июле этого года.

Игры проводятся в три этапа. До 1 мая в районах республики пройдут малые сельские спортивные игры. Следующим этапом в мае станут зональные отборочные соревнования по волейболу и футболу. Финальный этап пройдёт в Кижингинском районе с 6 по 10 июля.

Спортсмены будут соревноваться в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, агитационно-массовом кроссе, претягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте, конкурсе дояров и механизаторов, спортивном ориентировании. Команды от районов должны состоять из 75 человек, включая атлетов, тренеров, руководителей сборной, водителей и сотрудника полиции. Об этом сообщает группа «Ориентирование на сельских играх в Бурятии».

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Бурятия спорт сельские игры Кижингинский район
 
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