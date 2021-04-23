Ответственным назначен замминистра образования и науки республики
В Бурятии появится региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Пока более подробной информации нет. 20 апреля было подписано только распоряжение правительства о создании нового детского центра.
«Определить Позднякова Валерия Анатольевича – заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председателя комитета общего и дополнительного образования, должностным лицом, ответственным за создание и функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Республике Бурятия», - говорится в документе.
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.
В Бурятии появится центр развития талантов у детей и молодёжи
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