В Бурятии появится центр развития талантов у детей и молодёжи

Ответственным назначен замминистра образования и науки республики



В Бурятии появится региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Пока более подробной информации нет. 20 апреля было подписано только распоряжение правительства о создании нового детского центра.



«Определить Позднякова Валерия Анатольевича – заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председателя комитета общего и дополнительного образования, должностным лицом, ответственным за создание и функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Республике Бурятия», - говорится в документе.



Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

