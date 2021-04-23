В выходные в Бурятии не потеплеет

В некоторых районах ожидаются снег и ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные в республике сохранится прохладная погода. Во некоторых районах по-прежнему будет снежно и ветрено.



В субботу, 24 апреля, по южной половине республики местами небольшой и умеренный мокрый снег, по северной половине без осадков. Ветер восточный 6-11, утром и днём по Прибайкалью и центру до 15-17 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -8,-13, днём +12,+17, по юго-западу, местами по Прибайкалью +2,+7.



В воскресенье, 25 апреля, ночью по республике местами по южной половине небольшие осадки, по юго-западу до умеренных.



Днём на большей части территории республики небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер с переходом на северо-западный 7-12, местами по южной половине до 15-17 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +7,+12, местами до +18, по юго-западу и южному Прибайкалью +1,+6.

