Директора Иркутского цирка уволили по статье

Произошедшее расстроило Людмилу Болдарук, которая не считает себя виноватой



Росгорцирк уволил Людмилу Болдарук с поста директора Иркутского цирка.



- Похоже, когда Шекспир писал о том, что вся жизнь - это театр, он ещё ничего не знал о цирке... Вчера утром пришла на работу в цирк, открываю почту, а в ней приказ о моем увольнении, причём по статье 81, пункт 5, часть 1 «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей», - сообщила Болдарук на своей странице в Facebook.



Она обратилась к руководству с просьбой о возможности увольнения не по статье, а по собственному желанию. Однако это ходатайство проигнорировали.



- И теперь в моей трудовой книжке красуется неприятная запись, порочащая моё честное имя. Я всегда работаю во благо и на пользу компании, добросовестно и ответственно. Кто придёт в цирк на представления, увидит, как он преобразился, - заявила Людмила Болдарук.



Она напомнила, что в декабре 2020 года в полном составе сменилось руководство Росгосцирка.



- Зачем только было таким способом чернить мою репутацию, мне дальше жить и работать в нашем городе? Я могла бы и сама уйти со спокойной совестью и чистыми руками... – поделилась бывший директор цирка.



Она сообщила, что намерена обжаловать увольнение по статье, а также обратилась в прокуратуру.





