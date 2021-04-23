На площади Читы развернётся музей под открытым небом

Горожанам покажут экспозицию «Война и Победа глазами забайкальцев»



Масштабная реконструкция военной эпохи развернётся на площади Ленина в Чите 9 мая. Новым региональным проектом этого года станет экспозиция «Война и Победа глазами забайкальцев». Такой формат мероприятия на большой городской площадке будет организован впервые в Забайкальском крае.



По словам министра культуры региона Ирины Левкович, читинцы, посетив уличный музей, смогут окунуться в атмосферу того времени. Выставка станет попыткой наглядно показать четырёхлетний военный и трудовой подвиг земляков.



- Основу экспозиции создадут большие карты, подготовленные краевым краеведческим музеем. На них обозначены места, люди, события, играющие решающее значение в деле Победы. Подобный формат презентации информации на большой городской площадке подготовлен впервые. Рядом с каждой картой будут организованы части музейного квеста «Война и Победа глазами забайкальцев», который посвящён поддержке инициативы присвоения городу Чите звания «Город трудовой доблести», - отметила она.



Министр добавила, что на каждой площадке, кроме больших тематических карт, картин, документов и фотографий, будут располагаться интерактивные экспонаты и разыгрываться сценки по заданному сценарию, проходить мастер-классы.



Напомним, в Забайкальском крае активно ведётся подготовка к празднованию Дня Победы. Разработан официальный брендбук, составлены планы мероприятий, дан старт онлайн и оффлайн акциям, начался репетиционный процесс. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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