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Мама избитого взрослыми мальчика поблагодарила жителей Бурятии

Мама избитого взрослыми мальчика поблагодарила жителей Бурятии
Общество,  Фото:ДРКБ
«Осознание того, что мы не одни, для нас бесценно», - призналась мама школьника

В Улан-Удэ мама 12-летнего мальчика, которого избила пьяная компания, поблагодарила всех, кто сейчас поддерживает их семью. Она опубликовала пост в паблике «Аноним 03».

- Я мама ребёнка, на которого напали и избили четверо взрослых людей. Через данную группу хотела бы выразить слова благодарности всем тем людям, которые нас поддерживают в этой страшной ситуации, осознание того, что мы не одни, для нас бесценно, - пишет улан-удэнка.

Отдельно горожанка поблагодарила медиков детской республиканской клинической больницы, следователей, полицейских и СМИ,

- Также отдельно хочу поблагодарить докторов Детской республиканской клинической больницы за их внимательное отношение и высококвалифицированную помощь моему ребёнку, Следственное управление Следственного комитета по РФ в Республике Бурятия за проявленное внимание и поддержку для моего ребёнка и участие в его судьбе в сложившейся ситуации, заместителя руководителя Следственного управления Сергея Базарова за искреннею поддержку и тёплую, душевную беседу с моим ребёнком, следственный отдел Октябрьского района за проявленный профессионализм и настойчивость при выполнении своего служебного долга, СМИ, которые с огромным профессионализмом и сочувствием отнеслись к моему ребёнку и нашей ситуации, а также следственно оперативную группу ОП 2 УМВД России по Улан-Удэ, которая проводила задержание обвиняемых в день случившегося 17.04.2021, - перечислила она.

Также жительница Улан-Удэ выразила благодарность полицейскому, который проводил первичные следственные мероприятия, за моральную поддержку её сына в самый острый период после случившегося.

- И вообще всем, кто принимает участие в защите прав моего ребёнка, всем, кто нас поддерживает, всем, кто нам сочувствует, выражаем огромную благодарность. Спасибо вам, спасибо огромное. Храни вас Господь, - заключила мама мальчика.

Пользователи желают скорейшего выздоровления отважному ребёнку. Некоторые отмечают, что если вдруг что-то понадобится, то она может обращаться к ним, не стесняясь.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12-летний школьник вступился за дедушку, у которого соседи настойчиво выпрашивали деньги на спиртное. За это следующим вечером пьяная компания в подъезде напала на ребёнка. Они жестоко избили его и ограбили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Двух мужчин и двух женщин, которые избили и ограбили школьника, заключили под стражу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить мальчика к награде.

Недавно замруководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Сергей Базаров посетил больницу, где лечится пострадавший. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и предложил подумать о карьере следователя. Также Базаров подарил мальчику купленный сотрудниками СК планшет.




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