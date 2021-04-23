Каждый четвёртый автолюбитель в Бурятии ездил со скоростью 220 км/ч

Ни разу не лихачила на дорогах лишь малая часть водителей
Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, с какой максимальной скоростью они ездили. Более 20 тысяч водителей признались, что лихачили на дорогах страны.
Среди автолюбителей Бурятии самым популярным ответом стала скорость 180 км/ч, 30% водителей клали стрелку стандартного спидометра. На втором месте — вариант, набравший 20% голосов, 160 км/ч. Разгоняли свои автомобили до отметки 200 км/ч 12% водителей.
Варианты ответов «220 км/ч», «240 км/ч» и «ещё быстрее» выбрали 10%, 6% и 8% водителей соответственно.
Не превышала скорость в 140 км/ч лишь малая часть автолюбителей — 8%. И только 7% жителей Бурятии ответили, что ездили с максимальной скоростью 120 км/ч.
Самыми быстрыми в России, как показали результаты опроса, оказались водители Крыма. На полуострове 20% жителей ездили со скоростью выше, чем 240 км/ч. Автолюбители Якутии, напротив, предпочитают не спешить на дорогах — ответ «120 км/ч» в регионе в два раза популярнее, чем в среднем по стране. По данным опроса, максимальная скорость, с которой ездили жители Москвы и Санкт-Петербурга, примерно равна средней по стране.
Интересно, что в сравнении с результатами аналогичного опроса в 2003 году, россияне стали чаще лихачить. Сейчас больший процент жителей ответил, что ездили со скоростью 200 км/ч и выше — 44% против 36% в 2003 году.
«Пробовал ездить со скоростью 240 км/ч и выше. Ничего интересного в этом для себя не нашёл. А вот риски огромные! И дело не в неуверенности в машине или дороге. Дело в том, что даже редкие попутные машины не ожидают, что ты появишься рядом за считанные секунды. Гораздо приятнее и интереснее заниматься активным рулением на загородных извилистых дорожках. И самое потрясающее, что все ускорения могут не выходить за пределы ПДД», — поделился мнением один из участников опроса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии водитель «Тойоты Целика» разогнался до скорости в 210 км/ч (при разрешённой в 90 км/ч) прямо под камерой фиксации нарушений.
Каждый четвёртый автолюбитель в Бурятии ездил со скоростью 220 км/ч
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