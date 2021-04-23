По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»

Общество, Фото: РЭБЦ РБ

Эколого-просветительская акция прошла в рамках «Марша парков»



22 апреля в столице Бурятии прошла эколого-просветительская акция «Заповедный трамвай». Пассажиры маршрута №2, который проехал по улицам Улан-Удэ, могли послушать произведения бурятских авторов в исполнении учащихся ресурсного эколого-биологического центра РБ и молодёжного экоцентра-школы «Экос» городского дворца детского (юношеского) творчества, а также узнать много интересных фактов об особо охраняемых природных территориях республики от специалиста ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Кроме этого, всем участникам акции была представлена возможность выиграть призы от «Заповедного Подлеморья», ответив на вопросы «заповедной» викторины, и побороться за главный приз – сертификат на поездку в Забайкальский национальный парк.



Как сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ, мероприятие проводилось в рамках международной крупномасштабной природоохранной акции «Марш парков». Основной целью акции является привлечение внимания властей, средств массовой информации и всех жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий.

