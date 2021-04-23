«Жена была против»: Улан-удэнец рассказал о партнёрских родах

Молодой человек пошёл в родзал, вопреки желанию супруги



В Улан-Удэ молодой папа Валерий рассказал о партнёрских родах. Его жена рожала в Городском перинатальном центре. Видео с рассказом отца появилось на странице роддома.



Валерий поделился, что не хотел оставлять супругу одну, поэтому отправился с ней в родзал. Он решил, что жене будет легче, когда рядом во время схваток будет находиться любимый человек.



- Это было моё решение, жена вообще не хотела, не знаю почему. Сказала «Нет», но я решил идти, - рассказал молодой папа.



В роддоме отметили, что партнёрские роды в Улан-Удэ проводятся абсолютно бесплатно.



В комментариях многие мамочки признались, что не знали об этой услуге и сожалеют, что не воспользовались партнёрскими родами. Кто-то планирует ещё детей, и эти женщины намерены рожать вместе с мужем: «Почему же я год назад про это не знала», «Здорово, если решимся ещё на одного дитятку, снова к вам вдвоём придём. В 2018 с мужем дочу рожали», «Поздравляем, растите здоровыми, твои соседки по палате», «Поздравляю молодцы, но я бы точно не взяла мужа с собою», «Круто!!! Респект».

