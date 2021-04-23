В Улан-Удэ выбрали лучшие школьные музеи

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ

Также были объявлены победители среди музеев детских садов



22 апреля в Улан-Удэ состоялся заключительный этап городского конкурса школьных и дошкольных музеев и уголков боевой славы. Мероприятие проходило в городском центре детско-юношеского туризма в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В конкурсе приняло участие 28 образовательных учреждений столицы Бурятии, в том числе 7 дошкольных образовательных организаций. Юные музееведы на суд жюри представили экскурсионные работы по следующим направлениям: «Лучший музей образовательной организации», «Лучшие музейные комнаты, уголки, залы». В ходе конкурсных испытаний были просмотрены видеоролики с презентациями музеев, заслушана публичная защита, совершён частичный объезд.



По решению жюри победителями в своих номинациях стали музеи школ №65, №57, №52, №47, №42, №41, №35, №32, №31, №22, №7; детских садов «Дельфинчик» лицея №27, №161 «Ёлочка», №33/2 «Светлячок», №29 и №64. Педагогам были вручены дипломы, памятные книги и подарочные сертификаты.



- Конкурс проводился с целью повышения роли музеев образовательных организаций в рамках реализации образовательной деятельности в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. Материалы школьных музеев СОШ №42 и СОШ №65 направлены на участие в региональном конкурсе школьных музеев, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

