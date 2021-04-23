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Жителям Бурятии запретили посещать леса

Жителям Бурятии запретили посещать леса
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники устанавливают шлагбаумы и КПП

В Бурятии на днях ввели особый противопожарный режим. Жителям нельзя заходить в леса.

- В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в Бурятии пребывание граждан ограничено во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ограничения не относятся к лесникам, общественным инспекторам по охране окружающей среды, специалистам охотничьих хозяйств; спасателям, полицейским на службе и тем, кто занимается охраной, защитой лесов и лесовосстановлением.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Сотрудники лесхозов и лесничеств проводят профилактическую работу: устанавливают аншлаги и шлагбаумы, создают контрольно-пропускные пункты.

Помимо этого, специалисты лесной охраны обновляют специализированные места отдыха, оборудованные скамейками и кострищами, а также опаханные минерализованной полосой. С перечнем мест отдыха можно ознакомиться на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.




Лес
 
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