Жителям Бурятии запретили посещать леса

Ограничения не относятся к лесникам, общественным инспекторам по охране окружающей среды, специалистам охотничьих хозяйств; спасателям, полицейским на службе и тем, кто занимается охраной, защитой лесов и лесовосстановлением.







Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.









