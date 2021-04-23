В Улан-Удэ откроется выставка художницы Аллы Цыбиковой

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В экспозиции будут представлены живописные и графические работы, скульптуры и гобелены



С 28 апреля в Улан-Удэ начинает работать выставка «Вселенная Аллы Цыбиковой». Экспозиция в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будет посвящена 70-летию со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации, заслуженного художника Бурятии Аллы Цыбиковой.



- Алла Цыбикова – талантливая бурятская художница, создавшая уникальные образы и узнаваемый авторский стиль и колорит в бурятском искусстве. Дебютировав как автор театральных декораций, Алла Цыбикова написала огромное количество живописных портретов, пейзажей и натюрмортов, среди которых самые известные: триптих «У истока» (1982), «Поздний гость» (1982), «Мелодия холодной весны» (1992), диптих «Осенний ветер» (1983) и др. Работы Аллы Цыбиковой уникальны тем, что в них отражено её настроение и мироощущение. Также мастер создала монументальные фрески, самая значимая из которых – фреска «На земле Гэсэра» в фойе Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будет представлено более 30 живописных и графических работ Аллы Цыбиковой. Основу экспозиции составят работы из фондов национального музея Бурятии. Впервые будет показана дипломная работа Аллы Цыбиковой – эскиз декораций к спектаклю Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и картины, поступившие в фонды за последние несколько лет. Также на выставке будут представлены работы из коллекции семьи, некоторые из которых будут показаны зрителям впервые.



Дополнят экспозицию бронзовые скульптуры, отлитые бурятским скульптором Дмитрием Будажабэ по пластилиновым моделям Аллы Цыбиковой, а также гобелены, выполненные по её эскизам.



Возрастное ограничение 6+

