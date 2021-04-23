Рейтинг возглавил Севастополь
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, куда они поедут на майские праздники в этом году.
31.15 % россиян отправятся в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ.
На втором месте - Санкт-Петербург. 14.75 % туристов посетят северную столицу на 9 Мая. «Бронзу» в рейтинге самых популярных городов для празднования Дня Победы получит Волгоград - 13.11 %. Замкнул рейтинг Иркутск.
Десять популярных городов у туристов на 9 Мая*:
1. Севастополь, 31.15 %
2. Санкт-Петербург, 14.75 %
3. Волгоград, 13.11 %
4. Сочи, 9.84 %
5. Москва, 9.84 %
6. Казань, 8.2 %
7. Петрозаводск, 4.92 %
8. Осташков, 3.28 %
9. Калининград, 3.28 %
10. Иркутск, 1.64 %
*По результатам опроса TVIL.RU
Иркутск вошёл в топ-10 городов у туристов на 9 Мая
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