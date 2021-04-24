Ангарск примет турнир по мини-футболу памяти известного комментатора

К участию приглашаются любительские команды



В Иркутской области XXXII турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвящённый памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Перминова, пройдёт в Ангарске в августе текущего года.



В прошлом году кубок соревнований учредила родная сестра Льва Перминова Галина Петровна Анисимова, проживающая в Улан-Удэ. На этом турнире в Шелехове победу одержали ангарчане, поэтому в 2021 году соревнования принимает Ангарск. Планируется, что сыграть в мини-футбол приедут около 100 команд. Футбольные баталии развернутся на новых полях спортивной школы «Сибиряк» и стадиона «Ангара», где в прошлом году завершился комплекс работ.



Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, первый турнир памяти лучшего спортивного радиокомментатора Иркутской области Льва Петровича Перминова состоялся в 1990 году, в год его смерти. В нём участвовали восемь команд. Самым первым победителем турнира стал «Водник» из Усть-Кута. В том же году турнир вошёл в книгу рекордов региона, как самое массовое мероприятие по любительскому мини-футболу. Соревнования проводятся среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений.



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