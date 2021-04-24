К участию приглашаются любительские команды
В Иркутской области XXXII турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвящённый памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Перминова, пройдёт в Ангарске в августе текущего года.
В прошлом году кубок соревнований учредила родная сестра Льва Перминова Галина Петровна Анисимова, проживающая в Улан-Удэ. На этом турнире в Шелехове победу одержали ангарчане, поэтому в 2021 году соревнования принимает Ангарск. Планируется, что сыграть в мини-футбол приедут около 100 команд. Футбольные баталии развернутся на новых полях спортивной школы «Сибиряк» и стадиона «Ангара», где в прошлом году завершился комплекс работ.
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, первый турнир памяти лучшего спортивного радиокомментатора Иркутской области Льва Петровича Перминова состоялся в 1990 году, в год его смерти. В нём участвовали восемь команд. Самым первым победителем турнира стал «Водник» из Усть-Кута. В том же году турнир вошёл в книгу рекордов региона, как самое массовое мероприятие по любительскому мини-футболу. Соревнования проводятся среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений.
Возрастное ограничение 0+
Ангарск примет турнир по мини-футболу памяти известного комментатора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автоаварию устроил 17-летний водитель
Участникам расскажут интересные факты из прошлого
К участию приглашаются любительские команды
В Улан-Удэ воздух прогреется до +9
В экспозиции будут представлены живописные и графические работы, скульптуры и гобелены
Горожанам покажут экспозицию «Война и Победа глазами забайкальцев»
В городе проводится конкурс юных музыкантов и художников
Делегация республики примет участие в 15 творческих конкурсах
Для команд на соревнованиях будет разыгран кубок главы Читы
В ледовом дворце «Айсберг» состоятся отборочные соревнования на чемпионат России
Также были объявлены победители среди музеев детских садов
Глава епархии провёл литургию в Вознесенском храме
Свои композиции покажут порядка 50 коллективов
Эколого-просветительская акция прошла в рамках «Марша парков»
Всего в республике и соседних регионах в этом году будет обновлено около 150 км трассы Р-258