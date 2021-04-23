В Иркутске соберутся воздушные атлеты ДФО и СФО

В ледовом дворце «Айсберг» состоятся отборочные соревнования на чемпионат России



В Иркутске 24 апреля пройдёт отборочный турнир «Воздушная атлетика Иркутск – 2021». Соревнования в ледовом дворце «Айсберг» проводит федерация воздушной атлетики России (ФВАР) в рамках серии региональных отборочных этапов шестого национального чемпионата России по воздушной атлетике в сезоне 2021 года.



Спортивные турниры национального чемпионата по воздушной атлетике состоятся в трёх основных дисциплинах: «Спорт на пилоне», «Воздушные полотна» и «Воздушное кольцо» в различных возрастных категориях, которые входят в направления «воздушная атлетика» и «воздушно-силовая атлетика».



На турнире будет представлено 82 выступления участников из различных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В сезоне 2021 все турниры проводятся по правилам воздушной атлетики ФВАР.



По результатам отборочного тура члены ФВАР могут пройти аттестацию на национальные спортивные разряды ФВАР в рамках международной программы аттестации атлетов International Air Athletics Association. По итогам турнира отбираются только три атлета с наивысшим баллом в своей категории для участия в финале национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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