COVID-19 унёс жизни ещё двух пациентов
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 30 больных коронавирусом. Из них 21 человека обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость держится на прежнем уровне. Для сравнения, за день до этого был 31 новый заражённый, до этого +29, +31, +30, +36, +38, +37 и т.д.
Общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 36 978. Из них 54% (19 682) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время вылечились 35 595 пациентов, или 96%. Накануне выздоровели 46 человек.
Ситуация со смертностью по-прежнему остаётся непростой. С середины октября было всего дня, когда не умирали больные (эти дни были в апреле). Накануне скончались два человека. За всё время в Бурятии умер 831 больной коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 308 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 209. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ 19 пациентов (из них старше 65-ти – 11).
В Бурятии есть 447 ковидных коек, из них 139 свободно.
Амбулаторное лечение проходят 244 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 645 человек.
Медики напоминают жителям Бурятии, что главная защита от вируса - это соблюдение правил личной гигиены и сокращение посещения общественных и людных мест.
- По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с людьми. Носите маски в местах большого скопления людей, меняйте их каждые 2-3 часа, - призывают врачи.
Ещё 30 человек заразились коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
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