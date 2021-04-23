В Иркутске моют памятники

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В городе уже почищены памятники Александру III и Якову Похабову



В Иркутске в рамках месячника по санитарной очистке города сотрудники обслуживающих организаций проводят помывку памятников. В областном центре насчитывается 35 памятников и 5 арт-объектов, за содержание которых отвечает городская администрация.



- В течение весенне-летнего сезона проводят регулярную мойку памятников от накопившейся на поверхности пыли и грязи. Это позволяет сохранить не только эстетичный вид монументов, но и продлить срок эксплуатации сооружений. Сегодня рабочие МУПЭП «Горзеленхоз» помыли памятники императору Александру III и Якову Похабову, – подчеркнула специалист МКУ «Городская среда» Дарья Куфякова.



Перед 9 мая будет проведена дополнительная помывка памятников А.П. Белобородову, маршалу Жукову, Николаю Челнокову, мемориала «Вечный огонь Славы» и памятника в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец». После помывки памятники будут полировать.



– Методика очистки памятника зависит от величины монумента и степени загрязнения. Некоторые легко отмываются с помощью сильного водяного потока, который удаляет грязь без остатка, а где-то требуется применение безопасных моющих средств. Если высота монумента больше человеческого роста, то привлекаем автовышку, как сегодня. Ручным способом недавно очищали памятник Юрию Гагарину, – отметил мастер участка Иван Болестев.



Напомним, что в Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник санитарной очистки города, который завершится проведением общегородского субботника. Он пройдёт 24 апреля. В этот день принять участие в уборке города смогут все желающие, им будут предоставлены мусорные пакеты и перчатки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



