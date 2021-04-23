В городе уже почищены памятники Александру III и Якову Похабову
В Иркутске в рамках месячника по санитарной очистке города сотрудники обслуживающих организаций проводят помывку памятников. В областном центре насчитывается 35 памятников и 5 арт-объектов, за содержание которых отвечает городская администрация.
- В течение весенне-летнего сезона проводят регулярную мойку памятников от накопившейся на поверхности пыли и грязи. Это позволяет сохранить не только эстетичный вид монументов, но и продлить срок эксплуатации сооружений. Сегодня рабочие МУПЭП «Горзеленхоз» помыли памятники императору Александру III и Якову Похабову, – подчеркнула специалист МКУ «Городская среда» Дарья Куфякова.
Перед 9 мая будет проведена дополнительная помывка памятников А.П. Белобородову, маршалу Жукову, Николаю Челнокову, мемориала «Вечный огонь Славы» и памятника в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец». После помывки памятники будут полировать.
– Методика очистки памятника зависит от величины монумента и степени загрязнения. Некоторые легко отмываются с помощью сильного водяного потока, который удаляет грязь без остатка, а где-то требуется применение безопасных моющих средств. Если высота монумента больше человеческого роста, то привлекаем автовышку, как сегодня. Ручным способом недавно очищали памятник Юрию Гагарину, – отметил мастер участка Иван Болестев.
Напомним, что в Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник санитарной очистки города, который завершится проведением общегородского субботника. Он пройдёт 24 апреля. В этот день принять участие в уборке города смогут все желающие, им будут предоставлены мусорные пакеты и перчатки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске моют памятники
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования пройдут в Кижингинском районе с 6 по 10 июля
В соревнованиях принимают участия атлеты из Бурятии и Забайкалья
Поисковики установят судьбу погибших и пропавших без вести защитников Отечества
Гранд-финал пройдёт в Москве в конце мая
Участвовали 12 педагогов
Едва не погибший медвежонок Маша находится в стрессе
Конец этой и начало следующий недели будет холодным
Два понедельника подряд люди будут отдыхать
Лиана Щетилина с коллегами реализовала проект «Театр и «солнечные» дети»
Бурятская лыжница вновь попала в группу Маркуса Крамера
Подземный переход на Элеваторе помыли с пеной
«Организаторы акции использовали наших людей как расходный материал», - считает Алексей Михалёв
В школе, которая входила в число лучших в стране, нет ни библиотеки, ни спортзала
В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция «Время разделять»
В прежние сооружения врезался самолёт в 2019 году