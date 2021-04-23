 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор

В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд оставил жалобу без удовлетворения

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в феврале бывший адвокат осуждён за вымогательство. Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Осуждённый являлся защитником по уголовному делу по обвинению его доверителя в совершении убийства. В ходе расследования адвокат потребовал от следователя 500 тысяч рублей, угрожая распространением сведений, подрывающих репутацию должностного лица. Под контролем оперативных уполномоченных следователь передал вымогателю 170 тысяч рублей. В это время вымогатель был задержан.

Однако адвокат пытался обжаловать приговор. Верховный суд республики 20 апреля приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы осуждённого и его защитника – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
Общество, 23.04.2021
Суд оставил жалобу без удовлетворения 
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
Общество, 23.04.2021
Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение
В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности
В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности
Общество, 23.04.2021
Специалист внесла ложные сведения о границах участка 
Закаменск примет гастрономический фестиваль
Закаменск примет гастрономический фестиваль
Общество, 23.04.2021
Мероприятие пройдёт на центральной площади города
Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»
Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»
Общество, 23.04.2021
В Кабанском районе состоятся соревнования по автокроссу
В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций
В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций
Общество, 22.04.2021
К участию приглашаются семьи со всей республики
В Забайкалье вручат литературные премии
В Забайкалье вручат литературные премии
Общество, 22.04.2021
Продолжается конкурс на соискание премии губернатора
Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр
Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр
Общество, 22.04.2021
В борьбу вступили специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения
В Улан-Удэ появилась доска памяти Павла Потапова
В Улан-Удэ появилась доска памяти Павла Потапова
Общество, 22.04.2021
На Стеклозаводе прошла церемония открытия мемориальной доски музыкальному педагогу
В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
Общество, 22.04.2021
На полигонах и прилегающих территориях воинских частей пройдёт акарицидная обработка
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
Общество, 22.04.2021
Школьников приглашают на интерактивную игру «Противостояние»
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Общество, 22.04.2021
В день регистрации ей исполнилось 55 лет
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
Общество, 22.04.2021
В районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Общество, 22.04.2021
Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^