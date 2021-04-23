Суд оставил жалобу без удовлетворения
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в феврале бывший адвокат осуждён за вымогательство. Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.
Осуждённый являлся защитником по уголовному делу по обвинению его доверителя в совершении убийства. В ходе расследования адвокат потребовал от следователя 500 тысяч рублей, угрожая распространением сведений, подрывающих репутацию должностного лица. Под контролем оперативных уполномоченных следователь передал вымогателю 170 тысяч рублей. В это время вымогатель был задержан.
Однако адвокат пытался обжаловать приговор. Верховный суд республики 20 апреля приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы осуждённого и его защитника – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
Общество, Фото:
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