В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение



В управлении по развитию инфраструктуры Закаменского района Бурятии нарушали бюджетный закон.



Как выяснила прокурорская поверка, должностным лицом учреждения подписаны платёжные поручения на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Однако деньги перечислены из средств дорожного фонда местного бюджета. Это явилось нецелевым использованием денежных средств, поскольку не связано с дорожным хозяйством, осуществлением ремонта и содержанием дорог местного значения.



Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, нарушения закона устранены.



Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Мировым судьёй судебного участка Закаменского района виновному назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.

