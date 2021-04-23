Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение
В управлении по развитию инфраструктуры Закаменского района Бурятии нарушали бюджетный закон.
Как выяснила прокурорская поверка, должностным лицом учреждения подписаны платёжные поручения на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Однако деньги перечислены из средств дорожного фонда местного бюджета. Это явилось нецелевым использованием денежных средств, поскольку не связано с дорожным хозяйством, осуществлением ремонта и содержанием дорог местного значения.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, нарушения закона устранены.
Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Мировым судьёй судебного участка Закаменского района виновному назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
Общество, Фото:
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