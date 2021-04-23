Специалист внесла ложные сведения о границах участка
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе кадастровый инженер осуществила выдел земельного участка, расположенного в селе Малый Куналей.
В нарушение закона кадастровый инженер в межевой план внесла ложные сведения о расположении границ участка. План не соответствовал действительным обстоятельствам и контрольным измерениям.
В отношении кадастрового инженера возбуждено административное дело. Исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского района Улан-Удэ виновной назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности
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