В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности

Специалист внесла ложные сведения о границах участка



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе кадастровый инженер осуществила выдел земельного участка, расположенного в селе Малый Куналей.



В нарушение закона кадастровый инженер в межевой план внесла ложные сведения о расположении границ участка. План не соответствовал действительным обстоятельствам и контрольным измерениям.



В отношении кадастрового инженера возбуждено административное дело. Исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского района Улан-Удэ виновной назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

